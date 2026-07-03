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Terminali në Sarandë nis funksionimin, por autobusët vijojnë të futen në qytet për parkim

03/07/2613:00

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Nis funksionimin Terminali në Sarandë, por autobusët vijojnë të futen në qytet për parkim. Nga dita e sotme ka nisur funksionimin Terminali i Autobusëve në Sarandë, një investim që synon të organizojë transportin ndërqytetas dhe të lehtësojë qarkullimin në qytet.

 

 

Megjithatë, një vëzhgim i realizuar me dron nga Saranda Web tregon se, të paktën në ditën e parë të funksionimit, një prej problematikave kryesore të trafikut mbetet ende e pazgjidhur.

 

Pamjet tregojnë se autobusët, pasi zbresin pasagjerët në terminal, futen sërish në qytet për të parkuar. Sipas informacionit të siguruar nga Saranda Web, kjo ndodh pasi parkimi i terminalit nuk ka lartësinë e nevojshme për të akomoduar autobusët.

 

Si pasojë, mjetet e transportit ndërqytetas vijojnë të qarkullojnë dhe të qëndrojnë brenda qytetit, duke mos e eliminuar plotësisht ngarkesën në trafik, që ishte edhe një nga objektivat kryesorë të ndërtimit të terminalit.

 

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