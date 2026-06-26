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Taverna ARGJIRO në Sarandë kërkon Sallatiere Turni i Dytë dhe Kamarier

26/06/269:45

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Taverna ARGJIRO në Sarandë kërkon të punësojë:

 

Sallatier/e Turni i Dytë
Kamarier

 

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 068 62 45 203

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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