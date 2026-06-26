Taverna ARGJIRO në Sarandë kërkon Sallatiere Turni i Dytë dhe Kamarier
Taverna ARGJIRO në Sarandë kërkon të punësojë:
Sallatier/e Turni i Dytë
Kamarier
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 068 62 45 203
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