Starton sezoni i ri, Butrinti udhëton drejt Ballshit, Delvina pret Devollin
Futbolli rikthehet këtë fundjavë në jug të Shqipërisë me emocionet e para të sezonit të ri në Kategorinë e Dytë, Grupi B. Të dielën, më 28 shtator 2025, dy skuadrat e rajonit tonë, Butrinti i Sarandës dhe Delvina, do të zbresin në fushë për të nisur sezonin e ri.
Butrinti nis sezonin në transfertë
Skuadra sarandiote e Butrintit do të përballet në transfertë me Bylis B në Ballsh. Takimi do të zhvillohet në orën 14:00 dhe shihet si një sfidë delikate për djemtë e drejtuar nga stafi teknik i Butrintit, të cilët synojnë që të marrin rezultat pozitiv që në start.
Butrinti, që këtë vit vjen me ambicie të qarta për t’u ngjitur në një kategori më lart, do të kërkojë që në fillim të tregojë se është gati të rivalizojë fort për objektivat sezonalë.
Delvina pret Devollin në shtëpi
Ndërkohë, futbolli kthehet edhe në stadiumin e Delvinës, ku KS Delvina do të presë ekipin e Devollit. Përballja parashikohet të jetë e zjarrtë, pasi skuadra vendase kërkon të shfrytëzojë faktorin fushë dhe mbështetjen e tifozëve për të nisur kampionatin me fitore.
Delvina, që sezonin e kaluar tregoi momente të mira në shtëpi, ka riorganizuar skuadrën dhe synon të shfaqet më e fortë dhe më konsistente këtë vit.
Dy ndeshjet e së dielës premtojnë emocione për sportdashësit e zonës.
Butrinti kërkon pikët e para në transfertë, duke përballuar një kundërshtar të vështirë si Bylis B.
Delvina, përkundrazi, do të ketë luksin e fushës së vet, ku pritshmëritë janë maksimale për një nisje me fitore.
Sezoni i ri i Kategorisë së Dytë sapo ka nisur dhe në Sarandë dhe Delvinë atmosfera e futbollit është ndezur që tani, duke mbështetur skuadrat e zemrës në rrugëtimin e tyre të ri sportiv.
