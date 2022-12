Shoqata e Gruas Jona 16 DITE AKTIVIZËM T`I JAPIM FUND DHUNËS NDAJ GRAVE & VAJZAVE!

16 DITE AKTIVIZEM TI JAPIM FUND DHUNES NDAJ GRAVE DHE VAJZAVE!

Slogani I fushates nderkombetare 16 dite kunder dhunes me baze gjinore per 2022.

25-Nentor-10 Dhjetor

Biseda informuese zhvillohet ne kuader te zbatimit te projektit “Respekt dhe dinjitete per grate dhe vajzat” , mbështetet nga Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 – ReLOaD2, financuar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatuar nga Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara (UNDP), ne partneritet me Bashkine Sarande.

Përmbajtja e materialit të transmetuar, opinionet dhe mendimet e shprehura jane përgjegjësi e vetme e Shoqatës së Gruas Jona

#ReLOaD Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor