Progonati SHPK kërkon të punësojë Ekonomiste / Faturiste
Progonati SHPK kërkon të punësojë Ekonomiste / Faturiste.
Kontratë pune afatgjatë.
Për pagën dhe kushtet e punës, kontaktoni në:
📞 +355 69 424 7033
