Shkolla “Shefqet Sulejmani” feston 50-vjetorin – Gjysmë shekulli histori, arsim dhe kujtime në Gjashtë
Shkolla 9-vjeçare “Shefqet Sulejmani” në fshatin Gjashtë feston këtë vit një përvjetor të veçantë – 50 vjet nga hapja dhe nisja e misionit të saj arsimor. Themeluar në vitin 1975, shkolla filloi aktivitetin me rreth 500 nxënës të ndarë në dy klasa paralele dhe me një trupë prej afro 40 mësuesish, të cilët hodhën bazat e një institucioni që do të bëhej zemra e arsimit për fshatrat Gjashtë, Metoq dhe Shelegar.
Që në vitet e para, shkolla “Shefqet Sulejmani” shërbeu si shkollë qendër për zonën, duke pasur në varësi shkollat fillore të fshatrave përreth. Deri në hapjen e saj, fëmijët e Gjashtës, Metoqit dhe Shelegarit detyroheshin të ndiqnin mësimet 8-vjeçare në Vrion – një rrugëtim i vështirë për shumë prej tyre, në një kohë kur infrastruktura ishte minimale.
Hapja e shkollës në Gjashtë solli jo vetëm lehtësim për komunitetin, por edhe një frymë të re arsimimi dhe kulture, duke u bërë qendra ku breza të tërë morën dijen e parë, përjetuan shoqërinë, dhe ndërtuan kujtimet më të bukura të fëmijërisë.
Në këtë institucion kanë dhënë kontributin e tyre dhjetëra mësues të përkushtuar, drejtues të përkushtuar dhe punonjës që ndërtuan një traditë të fortë edukimi. Shumë prej nxënësve të dikurshëm sot janë profesionistë në fusha të ndryshme – mjekë, inxhinierë, mësues, oficerë, biznesmenë – të cilët krenohen se rrugëtimin e tyre e nisën pikërisht në bankat e kësaj shkolle.
Ceremonia e 50-vjetorit – Thirrje për kujtime dhe bashkim
Me rastin e 50-vjetorit, shkolla “Shefqet Sulejmani” po përgatit një ceremoni të veçantë festive më 24 Tetor, ora 10:30, ku ftohen të marrin pjesë:
- Ish-drejtues dhe mësues që kanë dhënë kontribut ndër vite
- Ish-nxënës nga të gjitha brezat
- Banorë të zonës dhe miq të shkollës
Të gjithë janë të ftuar të sjellin kujtime, fotografi, tregime dhe momente nga jeta shkollore në Gjashtë – për të ndarë emocionin e përbashkët të gjysmëshekullit të një institucioni që ka qenë më shumë se thjesht një shkollë: ka qenë një shtëpi e dytë, një vatër edukate dhe kulture.
Sot, shkolla “Shefqet Sulejmani” mbetet një shtyllë e rëndësishme e arsimit në zonë, duke vijuar rrugëtimin me standarde moderne, por duke ruajtur shpirtin e dikurshëm të përkushtimit dhe dashurisë për dijen.
Kjo është një festë për të gjithë ata që kanë qenë pjesë e saj. Një rikthim pas në kohë, për të kujtuar fillimet, për të nderuar ata që kontribuan dhe për të lënë një dëshmi për brezat e ardhshëm.
