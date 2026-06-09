Hotel Rozafa Palace në Sarandë kërkon Recepsioniste Turni i Tretë
Rozafa Palace Hotel në Sarandë kërkon të punësojë:
✅ Recepsionist Turni i Tretë
Kriteret e kërkuara:
– Eksperiencë e mëparshme në të njëjtin pozicion
– Pagesë e kënaqshme + sigurime
Për info & aplikime kontaktoni 069 612 76 38
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