200 krerë dele u shuan nga rrufeja, le të mos e lëmë vetëm Arianit Xhelilin
200 krerë dele u shuan nga rrufeja, le të mos e lëmë vetëm Arianit Xhelilin
Një fatkeqësi e rëndë goditi pak ditë më parë familjen e Arianit Xhelilit, një blegtor nga Kopaçeza në Delvinë, i cili prej vitesh siguron jetesën e familjes së tij përmes punës së ndershme me bagëtinë. Brenda pak çastesh, një goditje rrufeje i shkatërroi mundin e një jete, duke i vrarë rreth 200 krerë dele dhe duke i shkaktuar një humbje ekonomike që vlerësohet në rreth 4 milionë lekë.
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Për shumë njerëz, bagëtitë janë thjesht kafshë. Për Arianitin, ato ishin puna e përditshme, investimi i viteve, burimi kryesor i të ardhurave dhe garancia për të ushqyer familjen. Humbja e tyre nuk është vetëm një goditje financiare, por një plagë e thellë emocionale dhe një sfidë e madhe për të ardhmen.
Përballë kësaj tragjedie të papritur, familjarët e tij kanë nisur një fushatë sensibilizuese dhe mbledhjeje fondesh, me shpresën që komuniteti, miqtë dhe çdo zemër e mirë të japë një dorë ndihme. Qëllimi është që Arianiti të mund të blejë gradualisht bagëti të reja dhe të rindërtojë aktivitetin e tij blegtoral, duke rikthyer sadopak normalitetin në jetën e familjes.
Çdo kontribut, sado i vogël të duket, mund të bëjë një ndryshim të madh. Ndonjëherë, solidariteti i shumë njerëzve kthehet në shpresë për ata që kanë humbur gjithçka. Edhe shpërndarja e këtij apeli mund të ndihmojë që historia e Arianitit të arrijë tek më shumë njerëz të gatshëm për ta mbështetur.
Sot, Arianit Xhelili nuk ka nevojë vetëm për ndihmë financiare. Ai ka nevojë të ndiejë se nuk është vetëm përballë kësaj fatkeqësie. Le të tregojmë se forca e komunitetit dhe humanizmi mund të jenë më të mëdha se çdo tragjedi natyrore.
Kliko këtu për të dhuruar https://gofund.me/75a6254f2
Të gjithë ata që dëshirojnë të kontribuojnë mund ta bëjnë edhe përmes llogarisë bankare:
IBAN:
AL7520565549003113CLIDCLALL0
Një gjest i vogël nga secili prej nesh mund të ndihmojë një familje punëtore të ngrihet sërish në këmbë. Faleminderit për çdo ndihmë, shpërndarje dhe mbështetje. ❤️ Saranda Web
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