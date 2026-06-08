logo
0
Rezervime Suvenire

Pronarët e mjeteve ujore futen në zyrat e Bashkisë Sarandë: Nesër do mbyllim dyert

08/06/2612:16

Shperndaje:

Pronarët e mjeteve ujore futen në zyrat e Bashkisë Sarandë: Nesër do mbyllim dyert Pronarët e mjeteve ujore në Ksamil kanë protestuar ditën e sotme para Bashkisë Sarandë, duke kërkuar zbatimin e vendimit të Këshillit Bashkiak për përcaktimin e vendbazimeve të mjeteve ujore përgjatë vijës bregdetare të Ksamilit.

 

 

Situata vjen pas mbledhjes së ndërprerë të Këshillit Bashkiak të datës 29 maj, e cila u pezullua për shkak të protestës së këtij grupi interesi. Pas negociatave mes palëve, Këshilli Bashkiak në mbledhjen e datës 1 qershor miratoi 6 vendbazime për mjetet ujore në Ksamil, në dakordësi me përfaqësuesit e sektorit.

 

Megjithatë, edhe pse ka kaluar më shumë se një javë nga miratimi i vendimit dhe sezoni turistik ka hyrë në fazën më intensive, në terren ende nuk janë marrë masat për vendosjen e tapave kufizuese dhe sinjalistikës përkatëse. Sipas protestuesve, kjo vonesë po pengon zhvillimin normal të aktivitetit të tyre ekonomik.

 

Pronarët e mjeteve ujore pretendojnë se, përveç zvarritjes së procesit, ka tentativa nga ana e Bashkisë Sarandë për të mos zbatuar vendimin e miratuar nga Këshilli Bashkiak, duke propozuar vendndodhje që ata i konsiderojnë të papërshtatshme për operimin e mjeteve ujore dhe ushtrimin e aktivitetit të tyre.

 

Pas disa orësh pritjeje për një takim me përfaqësues të bashkisë, rreth 30 protestues hynë në ambientet e institucionit, duke kaluar nga një zyrë në tjetrën në kërkim të zyrtarëve përgjegjës. Ata kërkuan komunikim të drejtpërdrejtë me drejtuesit vendorë për të marrë një përgjigje konkrete mbi zbatimin e vendimit.

 

Pas takimeve të zhvilluara në ambientet e bashkisë, protestuesit deklaruan se kanë marrë garanci se çështja do të trajtohet nesër në terren. Sipas tyre, është premtuar se kryetari i Bashkisë Sarandë, Oltion Çaçi, së bashku me përfaqësues të tjerë të institucionit, do të shkojnë në Ksamil për të shqyrtuar nga afër problematikën dhe për të gjetur një zgjidhje që garanton zbatimin e vendimit të Këshillit Bashkiak.

 

Megjithatë, pronarët e mjeteve ujore kanë paralajmëruar përshkallëzim të protestës në rast se kërkesat e tyre nuk marrin zgjidhje. Ata deklarojnë se nesër do të bllokojnë hyrjet e Bashkisë Sarandë nëse nuk ndërmerren veprime konkrete për vendosjen e vendbazimeve dhe zbatimin e plotë të vendimit të miratuar nga Këshilli Bashkiak. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

PRODA BAKERY në Sarandë kërkon Specialist Brumi, Specialist Pjekje dhe Furxhi

PRODA BAKERY në Sarandë kërkon Specialist Brumi, Specialist Pjekje dhe Furxhi
Pronarët e mjeteve ujore futen në zyrat e Bashkisë Sarandë: Nesër do mbyllim dyert

Pronarët e mjeteve ujore futen në zyrat e Bashkisë Sarandë: Nesër do mbyllim dyert
FLYFOX kërkon Motorrist për shpërndarjen e porosive në Sarandë

FLYFOX kërkon Motorrist për shpërndarjen e porosive në Sarandë
Auron Tare: Butrinti duhet mbrojtur me çdo kusht, historia nuk duhet të varroset nën beton

Auron Tare: Butrinti duhet mbrojtur me çdo kusht, historia nuk duhet të varroset nën beton
Royal Pizza në Sarandë kërkon Ndihmës Picier dhe Punonjëse pastrimi

Royal Pizza në Sarandë kërkon Ndihmës Picier dhe Punonjëse pastrimi
Policia bllokon një varkë në Krorëz. I vendos edhe gjobë 5 milionë lekë &#8211; VIDEO

Policia bllokon një varkë në Krorëz. I vendos edhe gjobë 5 milionë lekë – VIDEO

Suvenire

Anija &#8220;Liburna&#8221; gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.