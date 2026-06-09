RISTORANTE ITALIANO kërkon Kuzhinier për pica dhe Kamarier. Ofrohet akomodim
RISTORANTE ITALIANO në Sarandë kërkon të punësojë:
– Kuzhinier për Pica
– Kamarier me eksperiencë
Ofrohet akomodim
Për kushtet e punës, pagën dhe aplikim, kontaktoni 067 577 4676
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