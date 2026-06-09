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RISTORANTE ITALIANO kërkon Kuzhinier për pica dhe Kamarier. Ofrohet akomodim

09/06/2611:00

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RISTORANTE ITALIANO në Sarandë kërkon të punësojë:

 

– Kuzhinier për Pica

– Kamarier me eksperiencë

 

Ofrohet akomodim 

 

Për kushtet e punës, pagën dhe aplikim, kontaktoni 067 577 4676

 

Restaurant Italian në Sarandë kërkon Kamariere, Pjatalarëse dhe Sanitare

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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