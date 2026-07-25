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Restorant “Nëndetsja” në Sarandë kërkon Kamarier. Ofrohet akomodim

25/07/269:35

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Restorant “Nëndetsja” në Sarandë kërkon të punësojë:

 

  • Kamarier

 

Ofrohet akomodim me kushte të mira

Adresa: Rruga “Mitat Hoxha”, Lagjja nr. 4, Sarandë

Kontakt: +355 69 789 1664

 

Restorant “Nëndetsja” kërkon të punësojë Sallatiere. Ofrohet akomodim

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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