Restorant “Nëndetsja” në Sarandë kërkon Kamarier. Ofrohet akomodim
Restorant “Nëndetsja” në Sarandë kërkon të punësojë:
- Kamarier
Ofrohet akomodim me kushte të mira
Adresa: Rruga “Mitat Hoxha”, Lagjja nr. 4, Sarandë
Kontakt: +355 69 789 1664
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