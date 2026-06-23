Shembet rrethimi 20-vjeçar në Kakome, pushuesit hyjnë të lirë në plazhin e Kakomesë
Shembet rrethimi në Kakome. Një ditë pas shembjes së rrethimit 20-vjeçar, pushuesit hyjnë të lirë në plazhin e Kakomesë
Vetëm një ditë pas shembjes së rrethimit që prej afro dy dekadash kufizonte hyrjen në plazhin e Kakomesë, qindra qytetarë dhe pushues po hyjnë lirshëm në një nga plazhet më të bukura të bregdetit shqiptar.
Shembet rrethimi në Kakome. Pamjet e regjistruara sot tregojnë vizitorë që kalojnë pa pengesa drejt bregut, në një zonë që për vite me radhë ka qenë objekt debatesh, protestash dhe përplasjesh mes banorëve, aktivistëve dhe institucioneve.
Atje ku deri dje ndodhej e ashtuquajtura “Porta e Kakomesë”, sot kanë mbetur vetëm rrënojat e disa kapanoneve, sende të braktisura dhe gjurmët e strukturave që shërbenin për kontrollin e hyrjes në zonë.
Shembja e rrethimit erdhi pas protestës së zhvilluar të dielën, ku qytetarë nga zona dhe pjesë të ndryshme të vendit kërkuan akses të lirë në plazh dhe kundërshtuan kufizimet që, sipas tyre, kishin penguar prej vitesh hyrjen e publikut.
Për shumë prej të pranishmëve, hyrja e lirë në Kakome përfaqëson një moment simbolik, ndërsa zhvillimet në zonë vijojnë të mbeten në qendër të vëmendjes publike. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Shoqërimet në polici ndezin reagimet e banorëve: Paralajmërohet protestë para komisariatit në Himarë
Suvenire
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
23/06/2610:23
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25
23/06/2610:23
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
23/06/2610:23
Suvenire nga Saranda
23/06/2610:23
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
23/06/2610:23