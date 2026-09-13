logo
0
Rezervime Suvenire

Saranda edhe këtë vit me mësim me dy turne, premtimi për Eko Kampusin mbetet në letër

13/09/2621:53

Shperndaje:

Saranda edhe këtë vit me mësim me dy turne, premtimi për Eko Kampusin mbetet në letër

Nesër në mëngjes fëmijët në Sarandë do të marrin çantat dhe do të nisen drejt shkollave për ditën e parë të vitit të ri shkollor. Do të ketë lule, fotografi, urime dhe fjalime. Drejtues institucionesh do të vizitojnë shkollat, ndërsa rrjetet sociale do të mbushen me buzëqeshjet e nxënësve.

 

Saranda edhe këtë vit me mësim me dy turne, premtimi për Eko Kampusin mbetet në letër

 

Por pas atmosferës festive të ditës së parë fshihet një realitet që Saranda nuk ka mundur ta ndryshojë prej vitesh: edhe këtë vit shkollor, mësimi do të zhvillohet me dy turne.

 

Premtimet për t’i dhënë fund kësaj situate, të paktën për një pjesë të nxënësve, nuk janë realizuar.

Godina e Eko Kampusit, një investim i nisur rreth dhjetë vite më parë dhe që duhej të sillte më shumë hapësira për arsimin në qytet, nuk do t’i hapë dyert për nxënësit as këtë shtator.

 

Premtimi për të përfunduar investimin në godinën e Eko Kampusit dhe për të hapur aty një shkollë 9-vjeçare ka mbetur sërish vetëm premtim. Edhe këtë shtator dyert e saj nuk do të hapen për nxënësit.

 

Pasojat do t’i vuajnë përsëri fëmijët dhe prindërit, të cilët do të nisen drejt 2 shkollave të vetme në qendër të qytetit, mes kaosit të trafikut. Një situatë që vazhdon prej vitesh në një qytet ku çdo shtator premtohet zgjidhje.

 

Edhe gjimnazistët e nisin vitin me një tjetër shqetësim: projektin e paralajmëruar nga Bashkia Sarandë për përdorimin e ambienteve dhe terreneve sportive për parkimin e automjeteve.

 

Nesër do të ketë urime, fotografi dhe buzëqeshje. Por pasi të mbarojë festa e ditës së parë, nxënësit e Sarandës do të mbeten përballë së njëjtës të vërtetë: dy turne, mungesë hapësirash dhe një Eko Kampus që prej vitesh pret të bëhet shkollë. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Saranda edhe këtë vit me mësim me dy turne, premtimi për Eko Kampusin mbetet në letër

Saranda edhe këtë vit me mësim me dy turne, premtimi për Eko Kampusin mbetet në letër
Butrinti fiton derbin e jugut, mposht Delvinën 0-1 dhe e nis sezonin me 3 pikë &#8211; VIDEO

Butrinti fiton derbin e jugut, mposht Delvinën 0-1 dhe e nis sezonin me 3 pikë – VIDEO
Markata DON PESHK kërkon Sallatiere për punësim gjithëvjetor

Markata DON PESHK kërkon Sallatiere për punësim gjithëvjetor
Delvina–Butrinti, derbi i jugut hap sezonin të dielën ora 15:00

Delvina–Butrinti, derbi i jugut hap sezonin të dielën ora 15:00
Hotel JoAn në Sarandë kërkon Recepsioniste dhe Punonjëse kreperie dhe kafe

Hotel JoAn në Sarandë kërkon Recepsioniste dhe Punonjëse kreperie dhe kafe
Ndahet nga jeta inxhinieri dhe biznesmeni i respektuar Malo Mane

Ndahet nga jeta inxhinieri dhe biznesmeni i respektuar Malo Mane

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.