Saranda edhe këtë vit me mësim me dy turne, premtimi për Eko Kampusin mbetet në letër
Saranda edhe këtë vit me mësim me dy turne, premtimi për Eko Kampusin mbetet në letër
Nesër në mëngjes fëmijët në Sarandë do të marrin çantat dhe do të nisen drejt shkollave për ditën e parë të vitit të ri shkollor. Do të ketë lule, fotografi, urime dhe fjalime. Drejtues institucionesh do të vizitojnë shkollat, ndërsa rrjetet sociale do të mbushen me buzëqeshjet e nxënësve.
Por pas atmosferës festive të ditës së parë fshihet një realitet që Saranda nuk ka mundur ta ndryshojë prej vitesh: edhe këtë vit shkollor, mësimi do të zhvillohet me dy turne.
Premtimet për t’i dhënë fund kësaj situate, të paktën për një pjesë të nxënësve, nuk janë realizuar.
Godina e Eko Kampusit, një investim i nisur rreth dhjetë vite më parë dhe që duhej të sillte më shumë hapësira për arsimin në qytet, nuk do t’i hapë dyert për nxënësit as këtë shtator.
Premtimi për të përfunduar investimin në godinën e Eko Kampusit dhe për të hapur aty një shkollë 9-vjeçare ka mbetur sërish vetëm premtim. Edhe këtë shtator dyert e saj nuk do të hapen për nxënësit.
Pasojat do t’i vuajnë përsëri fëmijët dhe prindërit, të cilët do të nisen drejt 2 shkollave të vetme në qendër të qytetit, mes kaosit të trafikut. Një situatë që vazhdon prej vitesh në një qytet ku çdo shtator premtohet zgjidhje.
Edhe gjimnazistët e nisin vitin me një tjetër shqetësim: projektin e paralajmëruar nga Bashkia Sarandë për përdorimin e ambienteve dhe terreneve sportive për parkimin e automjeteve.
Nesër do të ketë urime, fotografi dhe buzëqeshje. Por pasi të mbarojë festa e ditës së parë, nxënësit e Sarandës do të mbeten përballë së njëjtës të vërtetë: dy turne, mungesë hapësirash dhe një Eko Kampus që prej vitesh pret të bëhet shkollë. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
13/09/2621:53
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
13/09/2621:53
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32
13/09/2621:53
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
13/09/2621:53
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
13/09/2621:53