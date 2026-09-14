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Roal Food kërkon Ekonomiste, Agjent Shitje dhe Punëtor magazine në Sarandë

14/09/2620:18

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ROAL FOOD me 20+ vite eksperiencë në import dhe shpërndarje produktesh ushqimore
kërkon të punësojë  për degën në Sarandë:

 

– Ekonomiste

– Agjent Shitje

– Punëtor magazine

 

Ofrohet punësim vjetor

Kontakt: 067 40 99 009

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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