Roal Food kërkon Ekonomiste, Agjent Shitje dhe Punëtor magazine në Sarandë
ROAL FOOD me 20+ vite eksperiencë në import dhe shpërndarje produktesh ushqimore
kërkon të punësojë për degën në Sarandë:
– Ekonomiste
– Agjent Shitje
– Punëtor magazine
Ofrohet punësim vjetor
Kontakt: 067 40 99 009
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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