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Restorant Pastaria – Sarandë kërkon Staf për punësim vjetor dhe sezonal

13/07/2617:32

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Restorant Pastaria – Sarandë kërkon të zgjerojë ekipin

Kërkohen:

👨‍🍳 Kuzhinier/e, Ndihmës Kuzhinier/e, Tiganist/e, Sanitare
🍽️ Kamarier/e dhe Ndihmës Kamarier/e

 

✅ Mundësi punësimi sezonal ose vjetor

✅ Ambient pune profesional

 

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në +355 69 209 4099

 

Restorant Pastaria – Sarandë kërkon të zgjerojë ekipin

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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