Restorant Pastaria – Sarandë kërkon Staf për punësim vjetor dhe sezonal
Restorant Pastaria – Sarandë kërkon të zgjerojë ekipin
Kërkohen:
👨🍳 Kuzhinier/e, Ndihmës Kuzhinier/e, Tiganist/e, Sanitare
🍽️ Kamarier/e dhe Ndihmës Kamarier/e
✅ Mundësi punësimi sezonal ose vjetor
✅ Ambient pune profesional
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në +355 69 209 4099
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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