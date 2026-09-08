Restorant “NERTILI” në Sarandë kërkon Kamarier/e dhe Kuzhinier/e
Restorant “NERTILI” në Sarandë kërkon të punësojë
– Kamarier/e
– Kuzhinier/e (eksperienca në zgarë përbën avantazh).
Punësim vjetor dhe i përhershëm.
Për më shumë info kontaktoni 069 209 4039
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