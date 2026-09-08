logo
0
Rezervime Suvenire

Restorant “NERTILI” në Sarandë kërkon Kamarier/e dhe Kuzhinier/e

08/09/2612:10

Shperndaje:

Restorant “NERTILI” në Sarandë kërkon të punësojë

 – Kamarier/e

 – Kuzhinier/e (eksperienca në zgarë përbën avantazh).

 

Punësim vjetor dhe i përhershëm.

 

Për më shumë info kontaktoni 069 209 4039

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Gjykata jep vendimin për 20 të arrestuarit si shpërndarës në Shëtitoren e Sarandës dhe Ksamil

Gjykata jep vendimin për 20 të arrestuarit si shpërndarës në Shëtitoren e Sarandës dhe Ksamil
Lirohen sot nga qelitë e paraburgimit 13 doganierët grekë të Mavromatit

Lirohen sot nga qelitë e paraburgimit 13 doganierët grekë të Mavromatit
Restorant “NERTILI” në Sarandë kërkon Kamarier/e dhe Kuzhinier/e

Restorant “NERTILI” në Sarandë kërkon Kamarier/e dhe Kuzhinier/e
Arben Ahmetaj: Po përgatitet të rrëmbehet dhe grabitet Delvina

Arben Ahmetaj: Po përgatitet të rrëmbehet dhe grabitet Delvina
Aksident i rëndë me 6 të lënduar, makina përplaset me furgonin e pasagjerëve

Aksident i rëndë me 6 të lënduar, makina përplaset me furgonin e pasagjerëve
Plagoset me armë 55-vjeçari nga Delvina, policia heton edhe një ngjarje të një muaji më parë

Plagoset me armë 55-vjeçari nga Delvina, policia heton edhe një ngjarje të një muaji më parë

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22

 Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.