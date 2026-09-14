Restorant LIMANI në Sarandë kërkon Kamarier Bari dhe Kamarier Restoranti
Restorant Limani kërkon të punësojë staf vjetor për pozicionet e mëposhtme:
• Kamarier/e Bari
• Kamarier/e Restoranti
Pagë konkurruese dhe kushte të mira pune.
Të interesuarit/at të kontaktojnë në 0694077471 & 0695276337 ose të paraqiten te Restorant Limani në Sarandë.
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