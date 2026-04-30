Qeveria hap rrugën e privatizimit të Vilës Qeveritare në Sarandë, nga pronë publike në destinacion turistik
Qeveria ka miratuar sot një ndryshim të rëndësishëm në vendimin për Rezidencën Qeveritare në Sarandë, duke hequr kufizimet që e mbanin këtë pronë në funksion ekskluziv publik dhe duke i hapur rrugën zhvillimeve me karakter turistik dhe potencialisht privat.
Bëhet fjalë për ndryshimin e VKM nr. 297, datë 20.4.2016, përmes së cilës kjo pronë në “Kodrën e Gjashtës” ishte kaluar në pronësi të Bashkisë Sarandë me kushte të qarta dhe të forta: përdorim për programe arsimore dhe ndërtimin e një eko-kampusi, si dhe ndalim i shprehur për ndryshimin e destinacionit, tjetërsimin apo dhënien në përdorim të tretëve.
Vendimi i miratuar sot prek pikërisht këtë pikë kyçe.
Qeveria ka hequr kufizimin që ndalonte ndryshimin e destinacionit dhe përdorimin nga palë të treta, ndërsa në dokument ka shtuar referencën për zhvillimin e projektit “Poli i Zhvillimit Turistik Sarandë”. Ky ndryshim nuk përbën një privatizim të drejtpërdrejtë, por krijon bazën ligjore që prona të përdoret për zhvillime turistike, ku përfshirja e sektorit privat bëhet e mundshme.
Rezidenca Qeveritare, një vilë e periudhës komuniste e përdorur për pushime dhe takime zyrtare, ndodhet në një nga zonat më të favorshme të qytetit dhe shtrihet në rreth 3 hektarë tokë me vlerë të lartë strategjike dhe turistike.
Ndryshimi i sotëm lidhet edhe me projektet e mëparshme të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ku për këtë zonë është parashikuar ndërtimi i strukturave turistike si hotel, restorant dhe apart-hotel, duke e kthyer kompleksin në një destinacion të mirëfilltë turistik dhe kulturor.
Megjithëse në dokumente përmendet koncepti i një “Eco-Smart Campus”, përmbajtja e projektit tregon qartë një orientim drejt zhvillimeve komerciale.
Heqja e ndalimit për tjetërsim dhe përdorim nga të tretët përbën ndryshimin më thelbësor, pasi e nxjerr pronën nga korniza e përdorimit strikt publik dhe e fut në një logjikë të re zhvillimi.
Në këtë kontekst, edhe pse nuk kemi ende një proces konkret privatizimi, vendimi i sotëm shihet si një hap që e afron këtë skenar, duke ngritur pikëpyetje mbi të ardhmen e një prej aseteve më të rëndësishme publike në Sarandë dhe mbi mënyrën se si do të menaxhohet kjo pasuri në vijim. Saranda Web
