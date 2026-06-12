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Ndahet nga jeta në moshën 46-vjeçare aktivisti Krenar Bedaj

12/06/2610:21

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Ndahet nga jeta në moshën 46-vjeçare Krenar Bedaj. Lajm i trishtë për familjen, miqtë dhe të njohurit e tij në Sarandë. Krenar Bedaj është ndarë nga jeta në moshën 46-vjeçare si pasojë e një arresti kardiak.

 

Krenari ishte një figurë e njohur në jetën shoqërore dhe politike të qytetit. Ai ka qenë aktivist i FRESH-it në radhët e Partisë Socialiste, ndërsa më herët ka shërbyer edhe si anëtar i Këshillit Bashkiak të Sarandës.

Ndarja e tij e parakohshme ka shkaktuar dhimbje dhe trishtim te familjarët, miqtë dhe bashkëpunëtorët, të cilët e kujtojnë si një njeri aktiv në jetën publike dhe të angazhuar në çështjet e komunitetit.

Saranda Web i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Bedaj, të afërmve dhe miqve të të ndjerit.

U prehtë në paqe. 🕊️

 

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