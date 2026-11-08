Publikohet projekti për rikontruksionin e Kinoteatrit Butrinti në Sarandë

Publikohet projekti për rikonstruksionin e Kinoteatrit “Butrinti” në Sarandë. Është publikuar projekti për rikonstruksionin e Kinoteatrit “Butrinti” në Sarandë. Godina ka mbetur jashtë funksionit që prej vitit 2018, duke e lënë qytetin pa një sallë të dedikuar për shfaqje filmash, teatër dhe aktivitete kulturore.
Saranda Web ka raportuar më herët për gjendjen e godinës, si në ambientet e brendshme, ashtu edhe në pjesën e jashtme. Gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak për miratimin e buxhetit të vitit 2026, kryetari i Bashkisë së Sarandës, Oltion Çaçi, deklaroi se rikonstruksioni i plotë do të niste brenda vitit dhe se investimi do të financohej nga të ardhurat e bashkisë.
Aktori dhe regjisori sarandjot Vangjel Agora, i cili ka punuar për dekada në skenën e qytetit, ka kërkuar vazhdimisht rikonstruksionin e Kinoteatrit “Butrinti” dhe rikthimin e tij në shërbim të publikut, si një sallë për shfaqje filmash, pjesë teatrore dhe veprimtari kulturore. Në një shkrim të botuar më herët në Saranda Web, Agora ngriti shqetësimin për humbjen e hapësirave kulturore të qytetit.
Mungesa e një salle funksionale u vu në dukje edhe në nëntor 2025, kur filmi “Golden Brothers 2” u shfaq në ambientet e Hotel Mediterrane. Një vit më vonë, kur Laert Vasili dhe Drilon Hoxha u rikthyen në Sarandë për shfaqjen e filmit “EGO 2”, ata ngritën sërish të njëjtin shqetësim dhe shprehën dëshirën që në vizitën e radhës ta gjenin kinoteatrin të hapur për publikun.
Me publikimin e projektit, mbetet për t’u sqaruar kur do të nisin punimet dhe kur qyteti do të mund ta përdorë sërish sallën e Kinoteatrit “Butrinti”. Saranda Web