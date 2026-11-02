Laert Vasili dhe Drilon Hoxha rikthehen në Sarandë dhe e gjejnë sërish pa kinoteatër
Aktorët Laert Vasili dhe Drilon Hoxha janë rikthyer në Sarandë për shfaqjen e filmit “EGO 2”, por krahas takimit me publikun, kanë përsëritur edhe shqetësimin për mungesën e një kinoteatri funksional. Ashtu si vitin e kaluar, dy artistët kërkuan që qyteti të ketë një hapësirë të dedikuar për kinemanë, teatrin dhe aktivitetet kulturore.
Gjatë kësaj vizite, ata e shprehën publikisht shpresën që rikthimi i ardhshëm të sjellë një realitet tjetër. Urimi i tyre ishte që vitin e ardhshëm ta gjejnë Kinoteatrin në shërbim të publikut, veçanërisht të të rinjve dhe jetës artistike të Sarandës.
I njëjti shqetësim ishte ngritur edhe në nëntor të vitit 2025, kur filmi “Golden Brothers 2” u shfaq në ambientet e Hotel Mediterrane. Siç raportonte atëherë Saranda Web, qindra të rinj ndoqën shfaqjen në një sallë të përshtatur, ndërsa qytetit i mungonte një kinema funksionale.
Në reagimin e atëhershëm, Laert Vasili kujtonte lidhjen e tij me skenën e Sarandës dhe interesin që dikur kishte publiku për kinemanë. Ai shprehte keqardhjen për gjendjen e godinës dhe kërkonte investime për rikthimin e aktivitetit artistik. “Saranda kishte një kinema të mrekullueshme. Njerëzit dikur thyenin dyert për të hyrë”, shprehej aktori.
Edhe Drilon Hoxha iu bashkua atëherë apelit, duke e lidhur nevojën për kinema dhe teatro me edukimin artistik të brezave të rinj. Pjesëmarrja në shfaqjen e vitit të kaluar dëshmonte interesin e publikut për filmin shqiptar, pavarësisht mungesës së një salle të posaçme.
Rikthimi për “EGO 2” e sjell sërish këtë kërkesë përpara institucioneve përgjegjëse. Pas apelit të vitit të kaluar, dy artistët përballen me të njëjtën mungesë, ndërsa shpresa që shprehën për vitin e ardhshëm mbetet rikthimi i Kinoteatrit si një hapësirë e gjallë për artin dhe qytetarët e Sarandës. Saranda Web