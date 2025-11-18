Laert Vasili: Saranda nuk e meriton të mbetet pa Kinoteatër, qytetit t’i rikthehet lavdia e dikurshme – VIDEO
Mungesa e investimeve për ambientet e Kinoteatrit të Sarandës ka rikthyer në qendër të vëmendjes një prej plagëve më të vjetra të qytetit: mungesën e një hapësire të denjë për artin, kulturën dhe brezat e rinj. Mbrëmjen e djeshme, aktorët e njohur Laert Vasili dhe Drilon Hoxha ngritën zërin për një kauzë të cilën e konsiderojnë thelbësore për të ardhmen e qytetit.
Filmi “Golden Brothers 2” sjell rekord pjesëmarrjeje, por edhe një realitet të hidhur
Në mungesë të një salle kinemaje apo teatri funksional, premiera e filmit më të ri të regjisorit Drilon Hoxha, “Golden Brothers 2”, u shfaq në ambientet e Hotel Mediterrane. Pavarësisht kushteve të improvizuara, pjesëmarrja ishte mbresëlënëse: qindra të rinj e të reja mbushën sallën, duke treguar etjen e jashtëzakonshme të publikut sarandiot për artin dhe kinemanë.
Ky ishte shfaqja e parë e Drilon Hoxhës në Sarandë, ndonëse filmat e tij janë pritur me entuziazëm edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, përfshirë Delvinën, Përmetin, Ersekën dhe Leskovikun. Arsyeja? Saranda prej vitesh nuk ka më kinema funksionale.
Laert Vasili: “Më kujtohen kohët kur njerëzit thyenin dyert për të hyrë në kinema”
Aktorit Laert Vasili, i cili e ka nisur karrierën artistike pikërisht në teatrin e Sarandës, mbrëmja i solli ndërmend kujtime të fëmijërisë së tij. Teksa shihte qindra të rinj të mbledhur për të ndjekur një film shqiptar, ai u prek nga kontrasti mes asaj energjie dhe realitetit të sotëm:
“Saranda kishte një kinema të mrekullueshme. Njerëzit dikur thyenin dyert për të hyrë. Sot ajo godinë ka mbetur e braktisur, e degraduar. Ky qytet meriton të rikthejë aktivitetin artistik dhe lavdia e dikurshme.”
Vasili bëri apel të fortë për investime urgjente, duke nënvizuar se Kinoteatri i Sarandës është jashtë funksionit prej vitesh, i lënë në harresë dhe i rrënuar nga mungesa e rikonstruksioneve të mirëfillta.
Drilon Hoxha: “Të investosh në kinema e teatro do të thotë të investosh në të ardhmen e fëmijëve”
Regjisori Drilon Hoxha iu bashkua thirrjes së Vasilit, duke theksuar se qytetet pa kinema dhe teatro rrezikojnë të humbasin gjenerata të tëra në mungesë të edukimit artistik.
“Është shumë e thjeshtë, nëse investon në art, nuk ke nevojë të investosh në burgje të sigurisë së lartë” – është shprehur Laert Vasili.
Një thirrje që nuk duhet të bjerë në vesh të shurdhët
Saranda, një qytet që pret qindra mijëra turistë çdo vit dhe ka një komunitet të gjallë artistësh, nuk ka një kinema apo teatër funksional. Kjo mungesë jo vetëm kufizon aktivitetet kulturore, por frenon zhvillimin shpirtëror dhe intelektual të brezave të rinj.
Apeli i Laert Vasilit dhe Drilon Hoxhës është një thirrje e sinqertë për institucionet që kanë përgjegjësi për kulturën dhe trashëgiminë e qytetit. Saranda ka nevojë urgjente për rikthimin e Kinoteatrit — jo vetëm si ndërtesë, por si zemër e jetës kulturore.
