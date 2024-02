Prona ku kërkohet të ndërtohen fotovoltaiket e bllokuar, u regjistrua disa ditë përpara kërkesës

EKSKLUZIVE : Saranda Web ka siguruar kartelën e pasurisë ku kërkohet të ndërtohet Parku Fotovoltaik në Sarandë.

Sipas kartelës së pasurisë, bashkia Sarandë e ka regjistruar këtë pronë më datë 10 Tetor 2023, vetëm disa ditë përpara se të paraqitej në Këshillin Bashkiak Sarandë kërkesa për miratimin e ndërtimit të Parkut Fotovoltaik.

Siç shihet nga dokumenti i siguruar në mënyrë ekskluzive nga Saranda Web, prona rezulton e bllokuar.