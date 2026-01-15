Policia e Sarandës shpall në kërkim 3 persona, dy prej tyre të moshuar 75 dhe 85 vjeç
Policia e Sarandës shpall në kërkim 3 persona, dy prej tyre të moshuar 75 dhe 85 vjeç
Policia njofton se specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në Prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasit L. B., 50 vjeç, I. G., 85 vjeç dhe Z. G., 75 vjeç.
Ndërkohë, u proceduan penalisht në gjendje të lirë shtetasit Sh. L., 60 vjeç dhe Sh. Gj., 47 vjeç, të cilët janë konstatuar duke kryer punime ndërtimi pa leje në një objekt që është në pronësi dhe administrim të tre shtetasve të shpallur në kërkim.
Sipas uniformave blu, punimet janë kryer pa autorizim ligjor, në kundërshtim me legjislacionin në fuqi për ndërtimet.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë, për veprime të mëtejshme ligjore.
Dy fëmijë pa shkollë prej gjashtë muajsh në Sarandë, prindi kërkon zgjidhje
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit