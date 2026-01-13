Festa e 113-Vjetorit të Policisë së Shtetit në Komisariatin e Policisë Sarandë – VIDEO
Festa e 113-Vjetorit të Policisë së Shtetit në Komisariatin e Policisë Sarandë
Sot, në ambientet e Komisariatit të Policisë Sarandë, u zhvillua ceremonia festive me rastin e 113-vjetorit të krijimit të Policisë së Shtetit Shqiptar. Kjo ngjarje e veçantë mblodhi drejtues të policisë, veteranë, përfaqësues të pushtetit vendor dhe qytetarë, duke përkujtuar historinë, sakrificat dhe kontributin e Policisë së Shtetit në shërbim të rendit dhe sigurisë publike.
Ceremonia nisi me intonimin e Himnit Kombëtar, në një atmosferë solemne dhe emocionale që përcolli frymën e bashkimit dhe respektit për institucionin e policisë. Fjalën përshëndetëse e mbajti drejtuesi i Komisariatit të Policisë Sarandë, Gëzim Bashllari, i cili shprehu mirënjohjen për punën e palodhur dhe përkushtimin e efektivëve të policisë ndër vite. Në fjalën e tij, ai përcolli edhe mesazhin përshëndetës të Drejtorit të Policisë, Ilir Proda, duke vënë theksin tek rëndësia e profesionalizmit, bashkëpunimit dhe përkushtimit në rritjen e sigurisë publike.
Në vijim, përshëndeti nënprefekti Kristo Kiço, i cili falënderoi në mënyrë të veçantë kontributin e Policisë së Shtetit gjatë situatave të vështira të zjarreve gjatë verës në zonat e Delvinës, Finiqit dhe Konispolit. Ai vlerësoi përkushtimin dhe sakrificën e efektivëve në terren, duke veçuar aktin e guximshëm të shefit të Komisariatit të Policisë Delvinë, Agim Troci, i cili vuri jetën e tij në rrezik për të shpëtuar banorët e fshatit Kopaçez, si një shembull domethënës i misionit human dhe profesional të Policisë së Shtetit.
Më pas, fjalën e mori kryetari i Bashkisë Sarandë, Oltion Çaçi, i cili vlerësoi rolin e Policisë së Shtetit si një shtyllë të rëndësishme të rendit dhe sigurisë në komunitet. Ai theksoi se bashkëpunimi mes pushtetit vendor dhe strukturave të policisë është thelbësor për ndërtimin e një Sarande më të sigurt dhe më të zhvilluar, duke garantuar mbështetjen e vazhdueshme të bashkisë për këtë institucion.
Festa e 113-vjetorit të Policisë së Shtetit në Komisariatin e Policisë Sarandë u mbyll me falënderime për të gjithë ata që kanë kontribuar ndër vite në forcimin e rendit dhe sigurisë në qytetin e Sarandës dhe më gjerë. Kjo ditë shërbeu si një moment reflektimi mbi arritjet e deritanishme dhe si një motivim për vijimin e përpjekjeve në garantimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët.
Policia e Shtetit mbetet një institucion kyç në mbrojtjen e vlerave kombëtare dhe në shërbimin ndaj qytetarëve, duke dëshmuar se fryma e përkushtimit, sakrificës dhe profesionalizmit vazhdon të jetë gjithmonë e gjallë.
