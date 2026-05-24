Ndërmarrja e Shërbimeve kërkon 30 punonjës të rinj: Do menaxhojmë Terminalin dhe vendparkimet
Këshilli Bashkiak i Sarandës pritet të shqyrtojë një projekt-vendim për shtimin e numrit të punonjësve në Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike, në funksion të administrimit të terminalit të transportit dhe parkimeve publike në qytet.
Sipas projekt-vendimit, propozohet ndryshimi i pikës 1.3 të vendimit nr.153, datë 23 dhjetor 2025, duke shtuar 10 punonjës të përhershëm shërbimi dhe 20 punonjës sezonalë me kontratë 3-mujore. Efektet financiare të këtij ndryshimi do të përballohen nga buxheti i vitit 2026 i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike.
Në relacionin shoqërues thuhet se shtimi i stafit vjen si pasojë e rritjes së ngarkesës në administrimin e hapësirave publike, veçanërisht gjatë sezonit turistik, kur rritet ndjeshëm fluksi i automjeteve dhe vizitorëve në Sarandë.
Sipas dokumentit, administrimi i terminalit të transportit dhe parkimeve publike kërkon monitorim të vazhdueshëm, kontroll të hyrje-daljeve dhe menaxhim më efikas të fluksit të automjeteve, çka ka sjellë nevojën për burime njerëzore shtesë.
Bashkia argumenton se kjo ndërhyrje synon përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe administrimin më të mirë të infrastrukturës publike në territorin e qytetit.
Gjithashtu, në relacion theksohet se kostot financiare do të mbulohen jo vetëm nga buxheti i miratuar i ndërmarrjes, por edhe nga të ardhurat që sigurohen nga administrimi i terminalit dhe parkimeve publike.
Projekt-vendimi mbështetet në ligjin “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin “Për financat e vetëqeverisjes vendore” dhe legjislacionin për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë.
Nëse miratohet nga Këshilli Bashkiak, vendimi do të hyjë në fuqi pas konfirmimit ligjor nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë.
