Vila Duraku kërkon Punonjëse dhe Ndihmëse për përgatitjen e Mëngjeseve
Vila Duraku në Sarandë kërkon të punësojë:
– Punonjëse kuzhine për mëngjeset
– Ndihmëse kuzhine për mëngjeset
Të interesuarit të kontaktojnë në +355 69 204 2156 dhe +355 69 384 8186 ose të paraqiten te Vila Duraku në Sarandë.
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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