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Vila Duraku kërkon Punonjëse dhe Ndihmëse për përgatitjen e Mëngjeseve

12/06/2611:00

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Vila Duraku në Sarandë kërkon të punësojë:


– Punonjëse kuzhine për mëngjeset

– Ndihmëse kuzhine për mëngjeset

 

Të interesuarit të kontaktojnë në +355 69 204 2156  dhe +355 69 384 8186 ose të paraqiten te Vila Duraku në Sarandë. 

 

Vila Duraku kërkon Punonjëse për Mëngjeset, Recepsionist/e dhe Sanitare 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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