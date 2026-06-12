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Lavanderi BARDHA në qendër të Sarandës kërkon Punonjëse

12/06/2612:04

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Lavanderi BARDHA në qendër të Sarandës kërkon të punësojë Punonjëse.

 

 – Kushte të mira pune.

 

Për pagën dhe aplikime kontaktoni 069 489 2233

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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