Lavanderi BARDHA në qendër të Sarandës kërkon Punonjëse
Lavanderi BARDHA në qendër të Sarandës kërkon të punësojë Punonjëse.
– Kushte të mira pune.
Për pagën dhe aplikime kontaktoni 069 489 2233
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
12/06/2612:04
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
12/06/2612:04
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
12/06/2612:04
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
12/06/2612:04
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
12/06/2612:04