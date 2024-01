Mesazhi për mbështetësit e Bashës: Mos festoni bashkë me Rithemelimin, Rama do na japi Vulën

12 Janari shënon 33-vjetorin e themelimit të Degës së Partisë Demokratike në Sarandë.

Pas vendimit të Gjykatës së Lartë në fund të dhjetorit 2023, ku u fikën shpresat dhe premtimet për mbështetësit e Bashës se do të merrnin selinë e PD, edhe në Sarandë përflitej se demokratët do të bashkoheshin dhe 12 Janarin do ta festonin së bashku në selinë e PD Sarandë.

Por, siç bëjnë të ditur burime të Saranda Web, mbështetësit e Bashës po kontaktohen nga “Lart” dhe u kërkohet të mos pranojnë të festojnë së bashku, duke iu përbetuar se beteja nuk ka marrë fund dhe se Rama do t’ia japi Bashës Vulën.