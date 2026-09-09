Market & Bakery PRODA në Metoq kërkon të punësojë KASIERE
Market & Bakery PRODA në Metoq, Sarandë, kërkon të punësojë:
🛒 KASIERE
Ofrohet punësim i qëndrueshëm gjatë gjithë vitit, në një ambient pune me kushte të mira.
✅ Turni i pasdites ose orar i reduktuar
✅ Pagë e kënaqshme
✅ Kushte të mira pune
✅ Punësim vjetor
🔹 Kërkohet njohja e gjuhës angleze
📍 Vendndodhja: Market Proda, Metoq – Sarandë
Kontakt: 069 947 1889
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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