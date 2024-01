Mario Mërkuri me fanellën e Luftëtarit, Butrinti i bën apel për reflektim: Nuk do federohesh

Ekipi i Butrintit shpreh indinjate te thelle ne lidhje me veprimet e njeaneshme te pajustifikueshme te Lojtarit Mario Merkuri i cili eshte shfaqur ne pamje ne stervitje me uniformen e ekipit Luftetari.

Mario Mërkuri ka nenshkruar kontrate me ekipin Butrinti me afat deri ne 30.04.2024 kontrate e cila eshte depozituar edhe prane Federates e neneshkruar midis paleve ne shtator 2023 (Marios dhe Administratorit te Ekipit) per federimin e lojtarit prane ekipit Butrinti.

E bejme kete komunikate per te informuar opinionin e gjere dhe tifozerine e ekipit se veprime te tilla jane te denueshme, te sankionuara ne kontrate por edhe ne regulloren e federates.

I bejme thirje drejtuesve te ekipit Luftetari qe perpra se te vijoj me tej, te ndjeke proceduren ligjore per marjen e nje lojtari te ri kur ka dijeni se ka nje kontrate ne fuqi me nje ekip tjeter pasi pjese e sanksioneve do te jete edhe ekipi Luftetari.

Edhe pas rikonfirmimit nga federata ju garantojme se lojtari Mario Merkuri nuk do t’i jepet Kartoni i shkeputjes nga ekipi Butrinti dhe nuk ka anje rruge ligjore per tu federuar nga Ekipi Gjirokastrit kur lojtari vazhdon te jete i federuar me ekipin tone.

Lutemi z. Merkuri qe te reflektoje sa me pare pasi sankionet per te edhe per ekipin ku pretendon se do te aderoj do te jene te ashpra.

Ju Falenderojme 🟡🔵