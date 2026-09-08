Lirohen sot nga qelitë e paraburgimit 13 doganierët grekë të Mavromatit
Lirohen sot nga qelitë e paraburgimit 13 doganierët grekë të Mavromatit, masa e paraburgimit zëvendësohet me kushte
13 doganierët e përfshirë në çështjen e Doganës së Mavromatit pritet të lënë sot qelitë e burgut, pas vendimit të marrë një ditë më parë nga Këshilli i Apelit për zëvendësimin e masës së paraburgimit me masa kufizuese.
Me këtë vendim merr fund paraburgimi disamujor i 13 të pandehurve, të cilët u arrestuan në korrik të vitit 2025, në kuadër të hetimeve për çështjen që përfshiu punonjës të pikës doganore të Mavromatit, në Thesproti.
Sipas informacioneve, lirimi i tyre do të shoqërohet me disa kushte. Secilit prej të pandehurve i ndalohet largimi nga Greqia, ndërsa do të kenë detyrimin të paraqiten periodikisht pranë një komisariati policie. Gjithashtu, për secilin është përcaktuar një garanci financiare në shumën 3.500 euro.
Në kuadër të kësaj çështjeje u arrestuan gjithsej 14 zyrtarë doganorë. Pas paraqitjes së tyre përpara autoriteteve gjyqësore, 13 prej tyre u lanë në paraburgim, ndërsa një tjetër ishte liruar që në atë fazë me masa kufizuese.
Hetimi për Doganën e Mavromatit mori vëmendje të madhe në Thesproti, si për shkak të numrit të personave të përfshirë, ashtu edhe për përmasat e dosjes dhe akuzat e ngritura ndaj tyre.
Vendimi për lirimin nga paraburgimi nuk i jep fund çështjes penale. Procedura gjyqësore ndaj të pandehurve do të vijojë deri në shqyrtimin përfundimtar të akuzave dhe marrjen e një vendimi nga drejtësia. Saranda Web
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