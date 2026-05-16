Lamallari: Drejtuesit e policisë në Sarandë u bënë njësh me krimin! Kush shkel ligjin të heqë uniformën
Besfort Lamallari: Drejtuesit e policisë në Sarandë u bënë njësh me krimin! Kush shkel ligjin të heqë uniformën. Për shkrirjen e komisariatit të Sarandës, nën dyshimet se drejtuesit kanë favorizuar ndërtime pa leje, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, tha se në radhët e policisë nuk ka vend për askënd që bëhet palë me shkelësit e ligjit e që bashkëpunon me element kriminalë.
Në reagimin e tij, Lamallari theksoi se në radhët e Policisë së Shtetit nuk do të ketë vend për askënd që bëhet palë me shkelësit e ligjit apo që tradhton besimin e qytetarëve.
“Në Policinë e Shtetit nuk ka dhe nuk do të ketë vend për askënd që bëhet palë me shkelësit e ligjit, që abuzon me detyrën apo bashkëpunon me elementë kriminalë.
E përshëndes me respekt operacionin në Sarandë, ku Agjencia e Mbikëqyrjes Policore dhe vetë Policia e Shtetit, bashkëvepruan për të arrestuar drejtues e punonjës policie të bërë njësh me shkelësit e ligjit.
Kjo provë vullneti për të pastruar radhët e Policisë së Shtetit nga çdo element që cënon ligjin dhe besimin e publikut, nuk është e para dhe nuk do të jetë as e fundit.
Në çdo rast abuzimi, që nga symbyllja përpara ndërtimeve pa leje deri tek kompromisi me elementët kriminalë, reagimi do të jete me zero tolerancë.
Efektivët që tradhtojnë popullin dhe abuzojnë me detyrën, do të identifikohen, goditen dhe përballen me drejtësinë. Përgëzime dhe kurajo lidershipit të ri të Agjencisë së Mbikqyrjes Policore dhe Policisë së Shtetit. Asnjë hap mbrapa”, shkroi Lamallari.
