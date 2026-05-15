AMP heton rolin e Policisë në ndërtimet pa leje në Sarandë dhe Ksamil
AMP heton rolin e Policisë në ndërtimet pa leje në Sarandë dhe Ksamil. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka nisur hetime lidhur me fenomenin e ndërtimeve pa leje në Sarandë dhe Ksamil. Fokus i hetimeve është verifikimi i rolit dhe përgjegjësisë së efektivëve të policisë në lejimin apo mosparandalimin e këtyre ndërtimeve të paligjshme.
Lëvizja e AMP vjen pas dy rasteve të evidentuara gjatë ditëve të fundit në zonë. Në njërin rast, Prokuroria sekuestroi katin e një hoteli të ndërtuar pa leje, ndërsa në rastin tjetër, në një plazh të Sarandë, u arrestuan 8 punëtorë që po kryenin punime të paligjshme.
Burime paraprake bëjnë me dije se hetimet do të përqendrohen edhe tek veprimet ose mosveprimet e strukturave policore përgjegjëse për kontrollin e territorit, për të verifikuar nëse ka pasur tolerim apo përfshirje në këto raste. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Pas denoncimit në Saranda Web, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike pastron zonën te tregu industrial në Sarandë
Suvenire
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
15/05/2618:08
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33
15/05/2618:08
DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo
15/05/2618:08
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
15/05/2618:08
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
15/05/2618:08