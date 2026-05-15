logo
0
Rezervime Suvenire

AMP heton rolin e Policisë në ndërtimet pa leje në Sarandë dhe Ksamil

15/05/2618:08

Shperndaje:

AMP heton rolin e Policisë në ndërtimet pa leje në Sarandë dhe Ksamil. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka nisur hetime lidhur me fenomenin e ndërtimeve pa leje në Sarandë dhe Ksamil. Fokus i hetimeve është verifikimi i rolit dhe përgjegjësisë së efektivëve të policisë në lejimin apo mosparandalimin e këtyre ndërtimeve të paligjshme.

 

 

Lëvizja e AMP vjen pas dy rasteve të evidentuara gjatë ditëve të fundit në zonë. Në njërin rast, Prokuroria sekuestroi katin e një hoteli të ndërtuar pa leje, ndërsa në rastin tjetër, në një plazh të Sarandë, u arrestuan 8 punëtorë që po kryenin punime të paligjshme.

 

Burime paraprake bëjnë me dije se hetimet do të përqendrohen edhe tek veprimet ose mosveprimet e strukturave policore përgjegjëse për kontrollin e territorit, për të verifikuar nëse ka pasur tolerim apo përfshirje në këto raste. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Hotel Sun N Blue në qendër të Sarandës kërkon Recepsionist/e

Hotel Sun N Blue në qendër të Sarandës kërkon Recepsionist/e
AMP heton rolin e Policisë në ndërtimet pa leje në Sarandë dhe Ksamil

AMP heton rolin e Policisë në ndërtimet pa leje në Sarandë dhe Ksamil
“Vetëm sa i sajojnë” – Denoncimi për matësit e vjetër elektrikë ngre alarm në Sarandë

“Vetëm sa i sajojnë” – Denoncimi për matësit e vjetër elektrikë ngre alarm në Sarandë
Pas denoncimit në Saranda Web, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike pastron zonën te tregu industrial në Sarandë

Pas denoncimit në Saranda Web, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike pastron zonën te tregu industrial në Sarandë
Blue Moon Suites në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare

Blue Moon Suites në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare
Villa IRDI në Ksamil kërkon Sanitare. Ofrohet Akomodim

Villa IRDI në Ksamil kërkon Sanitare. Ofrohet Akomodim

Suvenire

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

 Pelikani i Butrintit &#8211; Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.