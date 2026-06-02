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ICE ROLL Ksamil kërkon Kamarier/e dhe Hostes

02/06/2619:50

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ICE ROLL Sarandë & Ksamil kërkon të punësojë staf për të zgjeruar ekipin:

 

 – Kamarier/e

 – Hostes

 

Kandidatët duhet të jenë energjikë, të komunikueshëm dhe të gatshëm për të punuar në një ambient dinamik.
Eksperienca e mëparshme nuk është e detyrueshme, pasi stafi do të ofrojë trajnimin e nevojshëm për fillestarët.

 

Kontaktoni në WhatsApp 069 554 2584 ose vizitoni pikën e Ice Roll Ksamil për më shumë info.

 

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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