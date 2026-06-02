Protestuesit shpalosin 5 kërkesat e panegociueshme: Dorëheqja e qeverisë dhe shfuqizimi i disa ligjeve
Protestuesit shpalosin për herë të parë 5 kërkesat e panegociueshme: Kërkohet dorëheqja e qeverisë dhe shfuqizimi i disa ligjeve të debatueshme. Grupi i Koordinimit Qytetar ka bërë publike për herë të parë pesë kërkesa që i cilëson si të panegociueshme në kuadër të protestës së nisur kundër, sipas tyre, cenimit të pronës private dhe pasurive kombëtare.
Në një deklaratë të shpërndarë përpara pak çastesh nëpërmjet gazetarit dhe aktivistit Gjergj Erebara, përfaqësuesit e protestës theksojnë se pas 35 vitesh tranzicion ka ardhur momenti për t’i dhënë fund një modeli qeverisjeje që, sipas tyre, ka dëmtuar interesin publik, pronën private dhe pasuritë kombëtare.
Pesë kërkesat e paraqitura nga protestuesit janë dorëheqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjikë, shfuqizimi i Paketës së Maleve, anulimi i ndryshimeve në Ligjin për Zonat e Mbrojtura dhe anulimi i ndryshimeve në Ligjin për Trashëgiminë Kulturore.
Sipas deklaratës, këto kërkesa nuk kanë karakter partiak, por lidhen me mbrojtjen e interesit kombëtar, ligjshmërinë dhe të drejtat e qytetarëve. Organizatorët theksojnë se nuk pranojnë negociata për çështje që i konsiderojnë themelore për të ardhmen e vendit dhe menaxhimin e pasurive publike.
Në fund të deklaratës, Grupi i Koordinimit Qytetar u bën thirrje shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit që t’i bashkohen kësaj nisme qytetare, duke argumentuar se është koha për angazhim dhe veprim në mbrojtje të interesave publike.
Deklarata është publikuar në Tiranë, më 2 qershor 2026. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Protestuesit shpalosin 5 kërkesat e panegociueshme: Dorëheqja e qeverisë dhe shfuqizimi i disa ligjeve
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
02/06/2621:51
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
02/06/2621:51
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
02/06/2621:51
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12
02/06/2621:51
Suvenire nga Saranda
02/06/2621:51