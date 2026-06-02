logo
0
Rezervime Suvenire

Protestuesit shpalosin 5 kërkesat e panegociueshme: Dorëheqja e qeverisë dhe shfuqizimi i disa ligjeve

02/06/2621:51

Shperndaje:

Protestuesit shpalosin për herë të parë 5 kërkesat e panegociueshme: Kërkohet dorëheqja e qeverisë dhe shfuqizimi i disa ligjeve të debatueshme. Grupi i Koordinimit Qytetar ka bërë publike për herë të parë pesë kërkesa që i cilëson si të panegociueshme në kuadër të protestës së nisur kundër, sipas tyre, cenimit të pronës private dhe pasurive kombëtare.

 

 

 

Në një deklaratë të shpërndarë përpara pak çastesh nëpërmjet gazetarit dhe aktivistit Gjergj Erebara, përfaqësuesit e protestës theksojnë se pas 35 vitesh tranzicion ka ardhur momenti për t’i dhënë fund një modeli qeverisjeje që, sipas tyre, ka dëmtuar interesin publik, pronën private dhe pasuritë kombëtare.

 

Pesë kërkesat e paraqitura nga protestuesit janë dorëheqja e qeverisë, shfuqizimi i statusit dhe kuadrit ligjor që lidhet me investitorët strategjikë, shfuqizimi i Paketës së Maleve, anulimi i ndryshimeve në Ligjin për Zonat e Mbrojtura dhe anulimi i ndryshimeve në Ligjin për Trashëgiminë Kulturore.

 

Sipas deklaratës, këto kërkesa nuk kanë karakter partiak, por lidhen me mbrojtjen e interesit kombëtar, ligjshmërinë dhe të drejtat e qytetarëve. Organizatorët theksojnë se nuk pranojnë negociata për çështje që i konsiderojnë themelore për të ardhmen e vendit dhe menaxhimin e pasurive publike.

 

Në fund të deklaratës, Grupi i Koordinimit Qytetar u bën thirrje shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit që t’i bashkohen kësaj nisme qytetare, duke argumentuar se është koha për angazhim dhe veprim në mbrojtje të interesave publike.

 

Deklarata është publikuar në Tiranë, më 2 qershor 2026. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Protestuesit shpalosin 5 kërkesat e panegociueshme: Dorëheqja e qeverisë dhe shfuqizimi i disa ligjeve

Protestuesit shpalosin 5 kërkesat e panegociueshme: Dorëheqja e qeverisë dhe shfuqizimi i disa ligjeve
Qytetarët në shesh në ditën e tretë, protestë kundër mafies dhe politikës së korruptuar &#8211; VIDEO

Qytetarët në shesh në ditën e tretë, protestë kundër mafies dhe politikës së korruptuar – VIDEO
ICE ROLL Ksamil kërkon Kamarier/e dhe Hostes

ICE ROLL Ksamil kërkon Kamarier/e dhe Hostes
Vila Luiza &#038; Bushati në Ksamil kërkon Sanitare

Vila Luiza & Bushati në Ksamil kërkon Sanitare
Uma Restaurant në Ksamil kërkon staf. Ofrohet Akomodimi dhe ushqimi

Uma Restaurant në Ksamil kërkon staf. Ofrohet Akomodimi dhe ushqimi
Gjergj Erebara: Sot duhet të protestojmë edhe për Kakomenë 

Gjergj Erebara: Sot duhet të protestojmë edhe për Kakomenë 

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.