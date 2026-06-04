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Ardit Bido propozon ndryshime në ndarjen administrativo-territoriale të bashkive në jug

04/06/2621:35

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Ardit Bido propozon ndryshime në ndarjen administrativo-territoriale të bashkive në jug. Deputeti Ardit Bido ka ngritur në Komisionin për Reformën Administrativo-Territoriale nevojën për një ndarje të re administrative që, sipas tij, pasqyron më mirë realitetin e pellgut të Sarandës dhe interesat e komuniteteve lokale.

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Bido ka propozuar që Shën Vasili dhe Nivica t’i bashkohen Bashkisë Sarandë, duke argumentuar se këto zona kanë lidhje të forta ekonomike, shoqërore dhe territoriale me qytetin bregdetar.

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Sipas propozimit të tij, edhe Peca, Muzina dhe Kardhikaqi, ku përfshihet edhe destinacioni turistik i Syrit të Kaltër, duhet të jenë pjesë e Bashkisë Delvinë.

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Ndërkohë, Sopiku, Vagalati dhe Pandelajmoni propozohet t’i bashkohen Bashkisë Konispol.

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“Komunitetet që zhvillohen bashkë, meritojnë të përfaqësohen dhe të administrohen bashkë”, ka theksuar Ardit Bido, duke argumentuar se ndarja administrative duhet të reflektojë lidhjet reale mes zonave dhe jo vetëm kufijtë ekzistues administrativë. Saranda Web

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