logo
0
Rezervime Suvenire

Vila Amare Saranda kërkon të punësojë Sanitare

05/06/2612:17

Shperndaje:

Vila Amare Saranda kërkon të punësojë Sanitare për t’iu bashkuar stafit të saj.

 

✅ Orar fleksibël
✅ Pagë e kënaqshme
✅ Ambient profesional dhe korrekt pune

 

Të interesuarat mund të kontaktojnë në numrin: 069 228 8907

 

 

📍 Vila Amare, Sarandë

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Plagoset me thikë 51-vjeçari në Sarandë, niset në gjendje të rëndë drejt Tiranës

Plagoset me thikë 51-vjeçari në Sarandë, niset në gjendje të rëndë drejt Tiranës
Vila Amare Saranda kërkon të punësojë Sanitare

Vila Amare Saranda kërkon të punësojë Sanitare
Jako Premium Hotel kërkon Sanitare. Ofrohet akomodim

Jako Premium Hotel kërkon Sanitare. Ofrohet akomodim
Hotel ENAD në Ksamil kërkon Kuzhinier/e për mëngjeset dhe Sanitar/e. Ofrohet akomodim

Hotel ENAD në Ksamil kërkon Kuzhinier/e për mëngjeset dhe Sanitar/e. Ofrohet akomodim
E trishtë: Humb jetën 19-vjeçari në aksidentin pranë Fushë Vërrisë

E trishtë: Humb jetën 19-vjeçari në aksidentin pranë Fushë Vërrisë
Ardit Bido propozon ndryshime në ndarjen administrativo-territoriale të bashkive në jug

Ardit Bido propozon ndryshime në ndarjen administrativo-territoriale të bashkive në jug

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.