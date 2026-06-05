Vila Amare Saranda kërkon të punësojë Sanitare
Vila Amare Saranda kërkon të punësojë Sanitare për t’iu bashkuar stafit të saj.
✅ Orar fleksibël
✅ Pagë e kënaqshme
✅ Ambient profesional dhe korrekt pune
Të interesuarat mund të kontaktojnë në numrin: 069 228 8907
📍 Vila Amare, Sarandë
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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