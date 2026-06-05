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Plagoset me thikë 51-vjeçari në Sarandë, niset në gjendje të rëndë drejt Tiranës

05/06/2613:55

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Plagoset me thikë 51-vjeçari në Sarandë, niset në gjendje të rëndë drejt Tiranës. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit në Sarandë, ku një 51-vjeçar ka mbetur i plagosur me thikë dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë.

 

Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 04:00 të mëngjesit në urgjencën e Spitalit të Sarandës është paraqitur i plagosur A. Ç. 51 vjeç. Ai kishte marrë një goditje me thikë në mushkërinë e majtë, duke pësuar dëmtime serioze.

 

Mjekët e Spitalit të Sarandës i kanë dhënë ndihmën e parë të specializuar, por për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore është vendosur transferimi i tij i menjëhershëm me autoambulancë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për trajtim më të avancuar.

 

Ndërkohë, shërbimet e Policisë kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin e autorit dhe dokumentimin e shkaqeve që çuan në plagosjen e 51-vjeçarit.

 

Pritet që në vijim autoritetet të japin më shumë detaje lidhur me këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në Sarandë. Saranda Web

 

 

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