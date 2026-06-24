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La Perla Aesthetics Studio & SPA kërkon punonjës/e për Estetikë, Manikyr, Pedikyr dhe Wellness

24/06/2620:34

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La Perla Aesthetics Studio & SPA në Sarandë kërkon të punësojë punonjëse për Estetikë, Manikyr, Pedikyr dhe Wellness.

 

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 769 4299

 

La Perla Aesthetics Studio & SPA në Sarandë

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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