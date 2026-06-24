La Perla Aesthetics Studio & SPA kërkon punonjës/e për Estetikë, Manikyr, Pedikyr dhe Wellness
La Perla Aesthetics Studio & SPA në Sarandë kërkon të punësojë punonjëse për Estetikë, Manikyr, Pedikyr dhe Wellness.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 769 4299
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