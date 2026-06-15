logo
0
Rezervime Suvenire

Kamay Beach në Ksamil kërkon Ndihmës Kuzhinier/e me eksperiencë pune

15/06/2615:20

Shperndaje:

Kamay Beach në Ksamil kërkon të punësojë Ndihmës Kuzhinier/e me eksperiencë pune.

 

 

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 356 3067

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Kamay Beach në Ksamil kërkon Ndihmës Kuzhinier/e me eksperiencë pune

Kamay Beach në Ksamil kërkon Ndihmës Kuzhinier/e me eksperiencë pune
Qendra Estetike The Beauty Retreat në Ksamil kërkon Terapist/e Masazhi

Qendra Estetike The Beauty Retreat në Ksamil kërkon Terapist/e Masazhi
Rama: Menduan se deti u bë kos, qeveria po mbytet dhe erdhi ora për lugët në brezat e tyre

Rama: Menduan se deti u bë kos, qeveria po mbytet dhe erdhi ora për lugët në brezat e tyre
DAKLESA TRADITION – Albanian Kitchen në Sarandë kërkon staf

DAKLESA TRADITION – Albanian Kitchen në Sarandë kërkon staf
Dita e 15-të, protestuesit ultimatum SPAK: Veproni, përndryshe do t&#8217;ju rrethojmë dhe detyrojmë ne

Dita e 15-të, protestuesit ultimatum SPAK: Veproni, përndryshe do t’ju rrethojmë dhe detyrojmë ne
ICE ROLL Ksamil kërkon Kamarier/e dhe Hostes

ICE ROLL Ksamil kërkon Kamarier/e dhe Hostes

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13

 Anija &#8220;Liburna&#8221; gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.