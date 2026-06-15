Kamay Beach në Ksamil kërkon Ndihmës Kuzhinier/e me eksperiencë pune
Kamay Beach në Ksamil kërkon të punësojë Ndihmës Kuzhinier/e me eksperiencë pune.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 356 3067
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