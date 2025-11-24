logo
Jolio Dine jep detajet dhe apelon qytetarët: “Raportoni dëmet sa më shpejt!” – VIDEO

24/11/2515:23

Emergjenca e përmbytjeve në Sarandë: 700 krerë bagëti dhe 200 pula të mbytura – Jolio Dine apel qytetarëve të raportojnë dëmet

 

Situata e rëndë e shkaktuar nga reshjet intensive ka prekur kryesisht zonën e Çukës, ku përmbytjet kanë sjellë dëme të mëdha në blegtori, bujqësi dhe pronat e banorëve. Drejtuesi i grupit operacional për emergjencat në Bashkinë Sarandë, Jolio Dine, raportoi se vetëm në Çukë janë mbytur rreth 700 krerë bagëti, përfshirë dele, dhi dhe viça, si edhe rreth 200 pula, ndërkohë që vazhdon evidentimi i dëmeve të tjera.

.

.

 

Jolio Dine: “Po punojmë për të mbyllur argjinaturën që u ça nga përmbytja”

 

Përmbytja e papritur ka shkaktuar çarjen e argjinaturës së Çukës, duke lejuar hyrjen masive të ujit në tokat dhe kapanonet e blegtorisë, duke përmbytur stallat dhe duke sjellë humbjen e bagëtive.

“Ekipet janë në terren. Prioritet aktual është mbyllja e argjinaturës së çarë për të shmangur dëme të tjera. Po veprojmë me mjete të rënda dhe po monitorojmë rrezikun në zonë,” deklaroi Jolio Dine.

APEL PËR BANORËT E DËMTUAR

 

Dine u bëri thirrje të gjithë qytetarëve të zonës së Çukës dhe fshatrave të tjera të prekur që të raportojnë menjëherë dëmet, në mënyrë që të nisë dokumentimi i tyre dhe procedurat e dëmshpërblimit.

Raportoni dëmet në Bashkinë Sarandë
Dokumentoni me foto dhe video humbjet e bagëtive dhe dëmet e pronës
Plotësoni formularin e raportimit pranë zyrave të bashkisë

.

Dëme të mëdha nga përmbytjet në Sarandë, fermeri humb 226 krerë bagëti – VIDEO

 

