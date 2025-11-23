logo
Dëme të mëdha nga përmbytjet në Sarandë, fermeri humb 226 krerë bagëti – VIDEO

23/11/2515:03

Dëme të mëdha nga përmbytjet në Sarandë, fermeri humb 226 krerë bagëti – VIDEO

 

Pas tërheqjes së ujit nga përmbytjet e ditëve të fundit, duken dëmet e rënda që kanë goditur fermat në Sarandë dhe Vrion. Një prej rasteve më dramatike është ai i fermerit Lulzim Osmani në Vrion, i cili humbi numrin më të madh të bagëtive dhe gjthë bazën ushqimore, pasi lumi Bistricë doli nga shtrati për shkak të çarjes së argjinaturës.

 

Nga përmbytja në stallën e tij janë mbytur 183 dhi e keca dhe 43 dele e qengja. Sipas Lulzim Osmani, uji depërtoi me forcë brenda godinave dhe shumë kafshë mbetën të bllokuara, ndërsa shumë të tjera u morën nga rrjedha.

Fermerët kërkojnë vlerësim urgjent të dëmeve dhe kompensim, pasi humbjet janë të pariparueshme dhe rrezikojnë vazhdimësinë e aktivitetit të tyre. Videoja tregon nga afër situatën e rëndë në terren dhe dëshmitë e fermerit të prekur.

 

Argjinaturat çahen, përmbytje masive në Çukë, Konispol dhe Shalës – VIDEO

 

