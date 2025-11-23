Dëme të mëdha nga përmbytjet në Sarandë, fermeri humb 226 krerë bagëti – VIDEO
Dëme të mëdha nga përmbytjet në Sarandë, fermeri humb 226 krerë bagëti – VIDEO
Pas tërheqjes së ujit nga përmbytjet e ditëve të fundit, duken dëmet e rënda që kanë goditur fermat në Sarandë dhe Vrion. Një prej rasteve më dramatike është ai i fermerit Lulzim Osmani në Vrion, i cili humbi numrin më të madh të bagëtive dhe gjthë bazën ushqimore, pasi lumi Bistricë doli nga shtrati për shkak të çarjes së argjinaturës.
Nga përmbytja në stallën e tij janë mbytur 183 dhi e keca dhe 43 dele e qengja. Sipas Lulzim Osmani, uji depërtoi me forcë brenda godinave dhe shumë kafshë mbetën të bllokuara, ndërsa shumë të tjera u morën nga rrjedha.
Fermerët kërkojnë vlerësim urgjent të dëmeve dhe kompensim, pasi humbjet janë të pariparueshme dhe rrezikojnë vazhdimësinë e aktivitetit të tyre. Videoja tregon nga afër situatën e rëndë në terren dhe dëshmitë e fermerit të prekur.
Argjinaturat çahen, përmbytje masive në Çukë, Konispol dhe Shalës – VIDEO
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Laert Vasili: Saranda nuk e meriton të mbetet pa Kinoteatër, qytetit t’i rikthehet lavdia e dikurshme – VIDEO
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11
23/11/2515:03
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
23/11/2515:03
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
23/11/2515:03
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
23/11/2515:03
Suvenire nga Saranda
23/11/2515:03