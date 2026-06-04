logo
0
Rezervime Suvenire

Dhjetëra qytetarë protestojnë në Sarandë: “Shqipëria nuk shitet”, rikthehen sërish nesër

04/06/2620:42

Shperndaje:

Dhjetëra qytetarë protestojnë në Sarandë: “Shqipëria nuk shitet”, rikthehen sërish nesër. Dhjetëra qytetarë të Sarandës u mblodhën këtë mbrëmje në orën 18:00 në kuadër të nismës qytetare “Shqipëria nuk shitet”.

 

 

Gjatë tubimit, pjesëmarrësit shprehën shqetësimet dhe arsyet që i kanë shtyrë t’i bashkohen kësaj lëvizjeje qytetare, duke ngritur zërin për çështje që, sipas tyre, prekin të ardhmen e vendit dhe të komunitetit lokal.

 

Protestuesit deklaruan se angazhimi i tyre nuk do të ndalet me këtë tubim, duke njoftuar se do të rikthehen sërish nesër për të vazhduar protestën dhe për të përcjellë mesazhet e tyre.

 

Në aktivitet morën pjesë qytetarë të grupmoshave të ndryshme, të cilët kërkuan më shumë dëgjim dhe vëmendje ndaj shqetësimeve të ngritura prej tyre. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Ardit Bido propozon ndryshime në ndarjen administrativo-territoriale të bashkive në jug

Ardit Bido propozon ndryshime në ndarjen administrativo-territoriale të bashkive në jug
Dhjetëra qytetarë protestojnë në Sarandë: “Shqipëria nuk shitet”, rikthehen sërish nesër

Dhjetëra qytetarë protestojnë në Sarandë: “Shqipëria nuk shitet”, rikthehen sërish nesër
Rrufeja shkakton katastrofë në Delvinë, ngordhin deri në 200 dele në malin mbi Kopaçez

Rrufeja shkakton katastrofë në Delvinë, ngordhin deri në 200 dele në malin mbi Kopaçez
Restorant Bulevard &#8217;90 kërkon Staf për sezonin turistik 2026

Restorant Bulevard ’90 kërkon Staf për sezonin turistik 2026
Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kamarier/e, Barman dhe Nd. Kuzhinier. Ofrohet akomodim

Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kamarier/e, Barman dhe Nd. Kuzhinier. Ofrohet akomodim
Moretti Restorant &#038; Pizza në Sarandë kërkon të punësojë staf

Moretti Restorant & Pizza në Sarandë kërkon të punësojë staf

Suvenire

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.