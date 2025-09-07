logo
Hotel Utopia në Ksamil kërkon Sanitare. Ofrohet akomodim

07/09/2515:35

Hotel UTOPIA në Ksamil kërkon Punonjës/e pastrimi (Sanitare).

 

Ofrohet akomodim për stafin.

 

Për pagën dhe kushtet e punës, kontaktoni në 0694865905  ose instagram @hotelutopiaksamil

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

