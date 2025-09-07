Hotel Utopia në Ksamil kërkon Sanitare. Ofrohet akomodim
Hotel UTOPIA në Ksamil kërkon Punonjës/e pastrimi (Sanitare).
Ofrohet akomodim për stafin.
Për pagën dhe kushtet e punës, kontaktoni në 0694865905 ose instagram @hotelutopiaksamil
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
07/09/2515:35
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
07/09/2515:35
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25
07/09/2515:35
Suvenire nga Saranda – Shegë
07/09/2515:35
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27
07/09/2515:35