Hotel JoAn në Sarandë kërkon Recepsioniste dhe Punonjëse kreperie dhe kafe
Hotel JoAn, në qendër të Sarandës, kërkon të punësojë:
– Recepsioniste për punësim gjithëvjetor
– Punonjëse kreperie dhe kafe
Për info & aplikime kontaktoni 069 561 0447
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