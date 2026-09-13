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Hotel JoAn në Sarandë kërkon Recepsioniste dhe Punonjëse kreperie dhe kafe

13/09/2610:20

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Hotel JoAn,  në qendër të Sarandës, kërkon të punësojë:

 – Recepsioniste për punësim gjithëvjetor
 – Punonjëse kreperie dhe kafe

Për info & aplikime kontaktoni 069 561 0447

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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