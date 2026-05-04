Himara çel sezonin turistik me koncert dhe spektakël dronësh – VIDEO
Himara ka çelur zyrtarisht sezonin turistik gjatë fundjavës së kaluar, përmes një serie aktivitetesh që sollën atmosferë festive në qytetin bregdetar dhe tërhoqën një numër të konsiderueshëm pushuesish vendas dhe të huaj.
Kulmi i organizimeve u shënua mbrëmjen e së dielës, me koncertin e këngëtarit grek Konstandinos Argjiros, i cili performoi përpara një publiku të gjerë në sheshin kryesor të Himarës. Prania e tij u shoqërua me interes të lartë nga vizitorët, duke e kthyer koncertin në një nga momentet më të ndjekura të fundjavës.
Në vijim të koncertit, organizatorët ofruan një shfaqje dronësh, e cila u zhvillua mbi vijën bregdetare. Qindra dronë të ndriçuar realizuan formacione dhe efekte vizuale në qiell, duke tërhequr vëmendjen e publikut dhe duke u kthyer në një nga elementët më të veçantë të mbrëmjes.
Aktivitetet e organizuara në kuadër të hapjes së sezonit sinjalizojnë nisjen e një periudhe të rëndësishme për turizmin në Himarë, një ndër destinacionet kryesore të rivierës shqiptare, që pritet të mirëpresë fluks të lartë vizitorësh gjatë muajve të verës. Saranda Web
