Furtunë në ASHK Sarandë: Shkarkohen 5 punonjës, emërohet drejtuesi i ri – EMRI

Burime konfidenciale bejne me dije se nuk jane rinovuar kontratat dhe jane shkarkuar 5 punonjes prane kesaj Drejtorie.

Vendimi eshte marre dje nga Drejtoria e Pergjithshme. Gjithashtu eshte emeruar edhe Drejtori i ri i ASHK Sarande, Eugen Prifti, prej 6 muajsh zëvendësregjistrues në Sarande.

Njëherësh sipas burimeve policore bejne gjithashtu me dije se diten e premte jane sekuestruar disa dosje prane sektorit te legalizimeve dhe rregjistrimit te pasurive prane kesaj Drejtorie te cilat do te referohen prane Prokurorise se Sarandes per hetime te metejshme.