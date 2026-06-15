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DAKLESA TRADITION – Albanian Kitchen në Sarandë kërkon staf

15/06/269:33

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DAKLESA TRADITION – Albanian Kitchen hapet shpejti në Sarandë dhe kërkon të punësojë staf:

 

✅ Punonjës/e sporteli / shërbimi (marrja e porosive, servirja e gatimeve dhe arkëtimi në kasë)
✅ Kuzhinier/e me eksperiencë në gatime tradicionale shqiptare
✅ Ndihmës Kuzhinier/e
✅ Pjatalarës/e

📍 Daklesa Tradition – Rruga e Flamurit, Sarandë

 

Të interesuarit mund të kontaktojnë në: +355697777714

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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