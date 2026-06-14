Dita e 15-të, protestuesit ultimatum SPAK: Veproni, përndryshe do t’ju rrethojmë dhe detyrojmë ne
Dita e 15-të, protestuesit ultimatum SPAK: Veproni, përndryshe do t’ju rrethojmë dhe detyrojmë ne. Protesta e sotme në Tiranë, në ditën e saj të 15-të, është mbyllur me një thirrje të fortë drejtuar SPAK-ut.
Arben Kola, një prej organizatorëve dhe mbarëvajtësve të protestës, kërkoi nga SPAK që të firmosen urdhër-arrestet për politikanët e korruptuar, duke paralajmëruar përshkallëzim të protestës nëse kjo nuk ndodh.
“Nëse nesër nuk firmosni urdhër-arrestet për politikanët e korruptuar, do t’ju rrethojmë dhe do t’ju detyrojmë t’i firmosni”, ishte mesazhi i fortë i përcjellë në mbyllje të protestës.
Gjatë fjalimeve, protestuesve iu bë gjithashtu thirrje që nesër të marrin ujë me vete, pasi qëndrimi pritet të jetë më i gjatë. Ende nuk dihet se cili është plani konkret i organizatorëve për protestën e radhës.
Pas përmbylljes së fjalimeve, dhjetëra mijëra qytetarë kanë vërshuar nëpër rrugët e Tiranës, duke vijuar lëvizjen në kryeqytet pas tubimit. Saranda Web
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